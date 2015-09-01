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İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili adayı oluyor

'Beni nerde görmek istiyorsanız ben orda olurum'

01 Eylül 2015 11:27

İbrahim Tatlıses'in AKP'den milletvekili adaylığı için başvuru yapacağı iddia edildi.

Uzun yıllar siyasete göz kırpan İbrahim Tatlıses'in, Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi. Amerika'daki tedavisi sonrası Türkiye'ye dönen ve Twitter'dan açıklama yapan Tatlıses, milletvekili olmasını isteyen takipçilerine "Beni nerde görmek istiyorsanız ben orda olurum" sözleriyle cevap verdi.

Sosyal medya hesabından, takipçilerinin kendisinden siyaset yapmasını istediğini açıklayan Tatlıses, "Sevenlerim şarkı söylememin dışında erken seçim başladı. Sizi sahnelerde görmek istiyoruzun yerine sizi T.C Büyük Millet Meclisi'nde görmek istiyoruzlar başladı..Benden cevap, sizler beni nerde görmek istiyorsanız ben orda olurum. Meclis de olmak benim İçin büyük bir şereftir."
 

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