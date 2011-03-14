İbrahim Tatlıses, uzun namlulu silahla başından vuruldu!

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İbrahim Tatlıses, Şişli'de bir araçtan uzun namlulu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.



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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Şişli'deki Beyaz TV'de İbo Şov programının tamamladıktan sonra, binadan saat 00:00 sıralarında ayrıldı. Tatlıses ile birlikte 4 kişinin bulunduğu araç yaklaşık 50 metre kadar gittikten sonra arkadan gelen bir araçtan ateş açılmaya başlandı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, Tatlıses ile yanında bulunan ve yardımcısı olduğu öğrenilen Buket Çakıcı yaralandı.



Tatlıses ve Çakıcı, ilk olarak Özel Levent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan ambulansla Özel Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Başının arka tarafından aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan Tatlıses art arda 3 kez ameliyata alındı.





Tatlıses'in saldırıya uğradığı Büyükdere Caddesi üzerindeki Nurol Plaza önünde Kalaşnikof marka silahtan atıldığı anlaşılan 11 boş kovan bulundu. Kurşunlardan dördünün araca isabet ettiği ve iki kurşunun da Tatlıses ve Çakıcı'yı yaraladığı öğrenildi. Olay yerini emniyet kordonuyla çeviren polis, detaylı delil araştırması yaptı.









HASTANEYE AKIN VAR



Aralarında Ferhat Göçer, Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar, Perihan Savaş, Deniz Seki, Hakan Altuğ, Ömür Gedik, Yavuz Bingöl ve Yılmaz Morgül gibi ünlülerin de bulunduğu pekçok isim Acıbadem Hastanesi'ne akın ederken, Tatlıses'in eski eşi ve oğlu İdo'nun annesi Derya Tuna hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.



Hayati tehlike devam ediyor



Uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu hakkında ilk resmi açıklama geldi. Doktorları Tatlıses’in hayati tehlikesinin devam ettiğini ve 24 saat uyutulacağını söyledi.





İşte doktorların ilk açıklamaları:



Sayın Tatlıses hastaneye geldiğinde sağ kafa kemiklerinde beynin öne ve yan kemiklerinde parçalı kırıklar beyin zarında ciddi bir hasar ve beyin içinde kanama olmak üzere ileri derecede tramvatik beyin hasarı söz konusuydu.



Tüm bu sorunlar ameliyatlar ortadan kaldırıldı. Böyle bir yaralanmada hayati risk ciddi olarak vardı. Olayın nasıl gelişeceği konusunda zamana ihtiyaç var.



Kendisi yoğun bakımda. 10.00-11.00 de son durumunu göreceğiz. İlk olarak 24 saat uyutmayı düşünüyoruz.



Hayati risk devam ediyor ancak azaldı



Bir kurşun girişi var ve önden çıkma söz konusu. Kurşun muhtemelen beynin sağ tarafından girdi. Ancak bunlar adli tıpın karar vereceği hususlar.



Yaptığımız tıpbi müdahale, kalıcı hasarı engellemek içindir. Ancak bun söylediklerimiz operasyon sırasında gördüklerimiz üzerine yapılan açıklamalardır.



Üç ayrı operasyon söz konusu değildir. Şuanda bir kanama yok. Beyindeki durum daha kontrol altında.





Beyaz TV yetkilisi: 6 el silah sesi geldi!



İbo Şov'un yayınlandığı Beyaz TV'nin yetkilisi NTV'ye konuştu.



İbrahim Tatlıses'in durumuyla ilgili, Beyaz Tv'nin İstanbul Temsilcisi Sedat Yazıcı NTV'ye açıklamalarda bulundu:



“Kanalımızda yayınlanan 'İbo Şov' sona erdikten sonra, saat 12:00 sularında, kanalın bulunduğu Efendi Center’dan ayrıldı. Az ileride, kanaldaki arkadaşlar 6 el silah sesi işittiklerini söylediler, saldırı gerçekleşmiş...



Ben yeni içeriden çıktım ve doktorlar ameliyatın devam ettiğini söylediler. İlk ameliyat sona ermiş ve bu ikinci ameliyatmış. Bu ameliyatın 3 saat kadar süreceği ve sabaha karşı bir açıklama yapılacağı söylendi...



Benim içeriden edindiğim izlenim, sıkıntılı bir durum var ve dua etmekten başka bir şey gelmez elden. Merminin sıyırdığı, kafasına isabet ettiği şeklinde farklı bilgiler de var. Doktorlardan ise net bilgi almak mümkün değil... Hayati tehlikeleri var..."



Daha sonradan açıklama yapan Tatlıses'in hastaneye gelen sanatçı arkadaşları Burhan Çaçan ve İzzet Yıldızhan ise şarkıcının hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Ancak her iki isim de Buket Çakıcı'nın durumunun Tatlıses'ten daha da ağır olduğunu ve menajerin hayati tehlikesinin devam ettiğini de belirtti.





'BÜYÜK İHTİMALLE FELÇ OLACAK'



İkinci ameliyatın ardından NTV'ye konuşan Kral TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay da sanatçının yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, üçüncü ameliyatın başladığını ve Tatlıses'in hayati tehlikeyi atlattığını fakat beyninden aldığı yara yüzünden büyük ihtimalle sol tarafının felç kalacağını açıkladı.





'BEYİNDE HASAR İHTİMALİ YÜZDE 50'



Sanatçının durumuyla ilgili olarak konuşan bir diğer isimse doktor şarkıcı Ferhat Göçer oldu. Ferhat Göçer, doktorlardan aldığı bilgiye göre, yüzde 50 sanatçının beyninde hasar oluştuğunu söyledi.



Doktorlar henüz resmi bir açıklama yapmıyor, sabaha karşı 6:00-7:00 gibi resmi açıklama yapılması bekleniyor.



DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



İbrahim Tatlıses 1990 yılının Ocak ayında Maksim Gazinosu'nda sahnedeyken bacağından vurulmuştu. Yine 18 Mayıs 1998 tarihinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde otomobilinin içerisindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Tatlıses, bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.





