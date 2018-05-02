"İbrahim Tatlıses, milletvekili olsun bence, AKP'ye yakışır"

İzmir'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses ile ilgili 'ironik' bir yazı kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, "Milletvekili olsun bence, AKP'ye yakışır" yorumunda bulundu.

Coşkun'in Sözcü gazetesinde "İbrahim Tatlıses milletvekili olmalı…"başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Hakikaten bunu isterim…

İbrahim Tatlıses milletvekili olsun…

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Başkan:

“Sayın milletvekili, sayın milletvekili… Efendim kürsüden konuşmanızda ‘kafa masa'deyip durmayın… ‘Kafa masa' dediğiniz yer başbakan ve bakanların oturduğu sıralarıdır… Rica ederim efendim…”

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Başkan:

“Sayın konuşmacı, lütfen efendim… Dinleyici localarına “Şehmus Bey de gelmiş, şeref vermiş, hoş gelmiş” diye seslenmeniz iç tüzüğe aykırı… Burası gazino değil, yüce meclistir efendim…”

“E gelmemiş mi?..”

“Gelmiş olabilir, ama dinleyici sıraları ile karşılıklı selamlaşmak usulsüzdür… Al şimdi, Şehmus Bey de mendilini çıkardı, kalktı oynayacak, iyi mi…”

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Başkan:

“Sayın üye, burası başkanlık divanı… ‘Divan sazı' deyip duruyorsunuz… Bana da ‘baş bağlama' demekten vazgeçin… Söz aldığınız gündem, pancar üretimi ve müstahsilin durumudur… Hani hiç pancar kelimesini ağzınıza aldınız mı?..”

“Repertuvarımızda o da var, niye yok ki?.. Hacıbektaş dolaylarından Veli Kaya'nın derlemesi… Pancar pezik değil mi, yürek ezik değil mi, Dilay Dilay diloylo…”

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“Sayın milletvekili, sayın üye, istirham ediyorum efendim… Her seferinde sayın İyimaya'yı, maya okumak üzere sahneye davet edip duruyorsunuz… Sayın Ahmet İyimaya anayasa komisyonu başkanımızdır… Maya okumayı nereden bilsin… O cumhurbaşkanımızın ağzına bakar, o oku dedi mi anayasanın canına okur gibi iftiralar başka… Ama Sayın İyimaya'yı maya okumaya çağırmanız usulen olmaz efendim…

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“Sayın üye, sayın üye… Rica ederim efendim… Müsaade buyurunuz… Şampanya patlattırmak adetinden vazgeçiniz sayın üye… Her kürsüye çıkışınızda localara şampanya getirip patlattırmak nerede görülmüş bir şey… Ayrıca her patladıkça milletvekili arkadaşlarımız “FETÖ bombalamaya başladı” diye sığınağa kaçıyorlar… Olmaz efendim… ”

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Milletvekili olsun bence…

AKP'ye yakışır…"