Yeni bir albüm çıkarmak için uğraşan İbrahim Tatlıses, İzmir'e taşınma kararı aldı.

Habertürk'ten Esin Övat'in, "İbrahim Tatlıses, İzmir'e yerleşti" başlıklı haberine göre; İzmir'in bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev alan 'İmparator' lakaplı sanatçı, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Tatlıses'in, geçtiğimiz hafta kızı Melek Zübeyde ve damadı ile yemek yediği belirtildi.

Usta sanatçı, sahibi olduğu çiğ köfte zincirine İzmir Narlıdere'de bir şube eklemiş, yeni şubenin fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşmıştı.