T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleşti

Tatlıses İzmir'in bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev aldı

24 Mayıs 2017 16:23

Yeni bir albüm çıkarmak için uğraşan İbrahim Tatlıses, İzmir'e taşınma kararı aldı.

Habertürk'ten Esin Övat'in, "İbrahim Tatlıses, İzmir'e yerleşti" başlıklı haberine göre; İzmir'in bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev alan 'İmparator' lakaplı sanatçı, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Tatlıses'in, geçtiğimiz hafta kızı Melek Zübeyde ve damadı ile yemek yediği belirtildi.

Usta sanatçı, sahibi olduğu çiğ köfte zincirine İzmir Narlıdere'de bir şube eklemiş, yeni şubenin fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşmıştı. 

ETİKETLER

tatlıseshaberaçıklamaizmiryerleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24