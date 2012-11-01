İbrahim Tatlıses: Evi terk ettim ne var bunda

İbrahim Tatlıses evini terk ettiği iddialarını doğruladı ve Twitter'dan, “Evi terk ettim ama Ayşegül benim eşimdir ona saygısızlığım olamaz” mesajı attı. Tatlıses’in yakın dostu Aydemir Akbaş, ünlü türkücü için “Şu sıralar gergin, gölgesiyle bile kavga ediyor” dedi.

Özlem Ülkü'nün vatan.com.tr'de yer alan haberine göre; İbrahim Tatlıses-Ayşegül Yıldız çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Tatlıses, 4 aylık hamile eşi Ayşegül Yıldız’la yaşadığı Büyükçekmece’deki evini terk etti. Ünlü türkücü ilk olarak İzmir’e giderek burada eşinden ayrı 25 gün geçirdi. Döndüğünde ise soluğu Seyrantepe’deki ofisinde aldı ve buranın alt katına yerleşti. 2 hafta önce ‘evlerini ayırdılar’ iddialarını twitter sayfasından yalanlayan gerçeği itiraf etti: “Evi terk ettiğim doğrudur ama bana eşimi soranlara da hiçbir zaman öyle birini tanımıyorum demedim. Böyle bir saygısızlığım olamaz o insan eşimdir onu tanımıyorum cümlesi beni çok yorar. Bunları kim uydurmuşsa ayıp. Farzedelim ki evi terk etmişim ne var bunda hey fırsatçılar! Herkes ağzını kapatsın. Ayrıca terbiyesine sahip olsun. Benim evliliğim ağızda çiğnenecek sakız değildir, biraz saygı isterim. Benim eşim şu an hamile onun üzülmesini istemiyorum. Beni bilen bilir kimsenin evliliğine ne karışırım ne de sual ederim. Bu iş kimseyi mutlu etmesin. Biz magazinsel bir şey yapmadık buna da ihtiyacımız yok. Ben sadece sağlığımla ilgili şirketin üst katında kendime terapi için yer yaptım” dedi

İki iddia

Tatlıses’in evi terk etmesinin altında uğradığı saldırının yattığı öne sürülülüyor. Bu yüzden çok sinirli bir insan haline geldiği, 4 aylık hamile olan eşiyle sürekli kavga ettiği ve onu daha fazla üzmemek için evi terk ettiği belirtiliyor. Bir başka iddia ise bir kavga anında Ayşegül Yıldız, Tatlıses’e bağırarak karşılık verdi. Tatlıses de sinirlenerek evden ayrıldı. Ancak pişman olan Yıldız, eşini eve döndürmek için defalarca ofisine gitti ancak başarılı olamadı.

Tatlıses’in yakın dostu Aydemir Akbaş ise “Karı-koca arasında böyle şeyler olur. Ben de evliliğim boyunca karımla 3-4 defa kavga edip, barıştım. Ayrıca İbrahim zor günler geçiriyor. Yaşadıkları hiç kolay değil, bu yüzden çok stresi var. Gölgesiyle bile kavga ediyor, bu da çok normal. Zaten eskiden de sinirliydi ama 10 saniyede sakinleşir. İbrahim’le iki gün önce beraberdim, maç izledim. Bana bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi” dedi.

Uzmanlar: Bu değişim 1,5 yıl sürer

Uzmanlara göre Tatlıses’in gerginliği normal. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Özkan “Büyük ameliyat geçirenlerin psikolojik olarak 1-1,5 yıl kadar rahatsızlık yaşadıklarını görebiliyoruz. Sonraki dönemlerde düzeliyorlar. O bakımdan beyin ameliyatlarında özellikle Tatlıses gibi beyinden büyük hasar geçirmiş kişilerde psikoljik rahatsızlıklar olabilir. Beyin dokusu ile uğraşılan ameliyatlarda beyine hasar verilmese de psikolojik değişiklikler yaşayabiliyorlar. Eğer hasta sakin bir yapıya sahipse agresif olabilir, yada agresifse çok sakin olabilir. Psikolojik destek almaları gerekir” dedi.