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İbrahim Tatlıses, Erdoğan'la sınıra gitti, 'Yaylalar' türküsünü değiştirdi: Baktın Afrin hoş değil, Menbiç'i dolaş da gel...

Erdoğan'a sınır ziyaretinde hangi ünlüler eşlik etti?

02 Nisan 2018 13:04

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçtiğit, Necati Şaşmaz, Seda Sayan, Esra Erol, Hakan Peker ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim, Hatay'daki sınır birliklerine ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanına oturan Tatlıses, burada "Yaylalar" türküsünü, "Baktın Afrin hoş değil, Menbiç'i dolaş da gel" şeklinde değiştirerek söyledi. 

Kimler eşlik etti?

Erdoğan'a, Hatay'daki sınır birliklerine yönelik ziyaretinde şu isimler eşlik etti: 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül, sanatçılar Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, Hakan Peker, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Esra Erol, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu.

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İbrahim TatlısesHatayYaylalarTayyip ErdoğanEsra ErolSeda SayanNecati ŞaşmazSibel Can

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