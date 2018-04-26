İbrahim Tatlıses AKP'den milletvekili aday adayı oluyor

İbrahim Tatlıses, 24 Haziran seçimleri için AKP’den milletvekili aday adayı olacak. Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı aracılığıyla cuma günü partinin İzmir İl Başkanlığı’na yapacağı öğrenildi.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Tatlıses, 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AKP'den adaylık başvurusunda bulundu ancak aday gösterilmedi. Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu daha sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu adaylığını geri çekti.

Tatlıses en son 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP Şanlıurfa'dan milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilmeyen Tatlıses, Şanlıurfa'dan bağımsız aday oldu.