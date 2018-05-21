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İbrahim Tatlıses AKP listesinde yer aldı mı?

AKP milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

21 Mayıs 2018 20:05

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet, 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

AKP'den aday adaylık başvurusu yapan sanatçı İbrahim Tatlıses'in  listeye giremediği görüldü. 

Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Afrin harekâtına katılan askerlere moral vermek için Hatay’a gitmiş, İzmir’deki AKP mitinginde de ‘Yaylalar’ şarkısını söylemişti. 

İzmir’den milletvekili aday adayı olan Tatlıses, AKP Genel Merkezi’ndeki mülakat sonrasında “Süper geçti, Reis ile birlikte yola devam” açıklamasında bulunmuştu. 

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