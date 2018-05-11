İbrahim Tatlıses, AKP Genel Merkezi'nde: Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'den İzmir Milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, AKP Genel Merkezi'ne geldi. Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi.

Genel merkezde yaklaşık bir saat kalan Tatlıses, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Tatlıses, neden İzmir'den aday adayı olduğunun sorulması üzerine de "Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada" ifadesini kullandı.

Siyasete girmesi durumunda neler planladığına yönelik soru üzerine de Tatlıses, "Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize. Beyfendinin yanında olmak yeter" dedi.

Aday adaylarıyla mülakatlar, genel başkan yardımcıları başkanlığındaki 14 komisyon tarafından yapılıyor. Komisyonlarda iki Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi de bulunuyor.

Komisyonlar, 7 bin 340 aday adayıyla mülakatları yarın akşam tamamlayacak. Buradan çıkacak sonuçlar üst komisyona iletilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyonun değerlendirmeleri sonucu milletvekili adayları belirlenecek. Bu tespitlerin ardından 21 Mayıs'ta liste Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek. Aday tanıtım toplantısı ise 25 Mayıs'ta yapılacak.