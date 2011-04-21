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İbrahim Tatlıses adaylıktan çekildi

12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses adaylıktan çekildi.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses adaylıktan çekildi.

Tatlıses'in vekillik düşü bitti!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Uzun süre yoğun bakımda yatan ve tedavisi için halen Almanya’da bulunan İbrahim Tatlıses, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cep telefonuna mesaj atarak 12 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı istediğini belirtmişti. AKP listesinden aday gösterilmeyen Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuştu.


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