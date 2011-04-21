İbrahim Tatlıses adaylıktan çekildi

T24

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Uzun süre yoğun bakımda yatan ve tedavisi için halen Almanya’da bulunan İbrahim Tatlıses, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cep telefonuna mesaj atarak 12 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı istediğini belirtmişti. AKP listesinden aday gösterilmeyen Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuştu.