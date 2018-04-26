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İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra Afrin türküsü için stüdyoya girdi

Türküyü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazdı

26 Nisan 2018 11:30

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yazdığı Afrin Türküsü'nü okumak için 7 yıl sonra stüdyoya girdi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, tam yedi yıl sonra  stüdyoya girip türkü okudu.

Sibel Can'ında katıldığı okumalarda  Mehmetçik için yazılan Afrin Türküsü okundu. Türküyü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kaleme aldı. Türkü; şehitlere ve askerlere ithafen yazıldı. İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.

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