-İBRAHİM ŞAHİN: ''SUSURLUK KAZA DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in, Susurluk'la ilgili açıklamalarda bulunarak, ''10-15 senedir bana çok ıstırap çektirdiler. Susurluk içime kahır oldu. Susurluk'la ilgili herkes yalan söyledi. Hala söylüyorlar'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Şahin'in daha önce alınan ifadelerini okudu. Şengün, ''Abdullah Çatlı'nın silah almasına yardım ettiğinize dair bir belge var'' demesi üzerine Şahin, Susurluk kazasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnsanları gördükten 1 saat sonra kim olduklarını hatırladığını, Tuncay Özkan'ın da kendisine 'düşman' dediğini, sonra kendisinin kim olduğunu hatırladığını dile getiren Şahin, ''Yıllardır beni mahveden Susurluk kazası vardır. Susurluk konusunda aleyhime konuşanları düşman olarak görüyormuşum. Arkadaşı burada konuştuktan sonra hatırladım'' dedi. Şahin'in ''10-15 senedir bana çok ıstırap çektirdiler. Susurluk içime kahroldu. Susurluk'la ilgili herkes yalan söyledi. Hala söylüyorlar'' demesi üzerine Başkan Şengün, ''Doğru söyleyen var mı?'' dedi. Susurluk'un hala araştırığını, bu davadaki insanları hayatı boyunca hiç görmediğini ifade eden Şahin, Susurluk konusunda kendisine saldırı yapıldığını söyledi. -ÇATLI'YI BAŞKA İSİMLE TANIYORUM- Bu konuda kendisiyle hiç konuşulmadığını ifade eden Şahin, ''Uğur diye bir adam var. Haberleri sunuyor. Yalan söylüyor. Hala yalan söylüyor. Ben Abdullah Çatlı'yı başka bir isimle tanıyordum. Fotoğrafta, tek emniyet müdürü ben mi varım? Benim haricimde bir sürü emniyet müdürü vardı fotoğrafta. Beni hedef yaptılar. Aynı oyun tekrar oynanıyor. Bomba buluyorlarmış. Şimdi de yalan söylüyorlar'' diye konuştu. Şengün'ün ''Bu konuda bu kadar iddialısın. 'Yalan söylüyorlar' diyorsun. Siz doğruyu biliyorsunuz o zaman. Niye şimdiye kadar konuşmadınız? Doğruyu bildiğinize göre niye söylemediniz?'' sorusuna Şahin, ''Kimse bana sormadı ki'' dedi. Mahkeme Başkanı Şengün'ün de ''Şimdi sorduk, doğrusu ne?'' demesi üzerine Şahin, ''Ben Susurluk kazasında var mıyım?'' yanıtını verdi. Şengün de ''Doğruyu konuşmak için kazada olmanıza gerek yok'' dedi. Şahin, ''Susurluk'la ilgili her şeyi gerekirse anlatırım. Herkes yalan söylüyor. Ben herkesi öldürüyormuşum. Ben kimim de herkesi öldürüyorum, yanımda mıydınız? Aynı şeyi şimdi de yapıyorlar. Yok bombaymış'' şeklinde konuştu. -''BENİM DE GÜNLÜKLERİM VAR''- Şengün'ün ''Susurluk'la ilgili anlatmak istediğin bir şey var mı?'' sorusuna Şahin, ''15 senedir hazırlanıyorum. Benim de günlüklerim var. Benim ne Susurluk'la ne de bu davayla alakam yok. Orada da uydurdular, şimdi de uyduruyorlar'' yanıtını verdi. İbrahim Şahin, şöyle devam etti: ''Susurluk bir kaza değil. Kesinlikle nasıl olduğu, kimlerin karıştığı, Susurluk'la ilgili, PKK ile ilgili notlarımı cezaevine getirttim. Hiç kimse bir kazayı 2,5 dakika sonra öğrenemez. 2,5 dakika sonra haber alırsan, o kazayı yaptıran sensin ya da yaptıranlarla ortaksın.... Yıllardır PKK ile mücadele ettim. Benim nerem PKK'lı? Beni PKK'lı, TİKKO'cu, Hizbulahçı olmakla suçluyorlar şimdi. Aynı şey Susurluk'ta yapıldı. Bu devlette çok büyük pislik var 50-60 senedir. Ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Şimdi o pisliği temizlemeye çalışıyorlar. Sizin de Allah yardımcınız olsun.'' Şahin, gözaltındayken kendisine işkence yapıldığını ileri sürerek, ''Ben bu ülkeye ihanet etmedim. Terörist falan değilim. Gerekirse kendimi de vururum'' dedi. İbrahim Şahin'in bağırarak konuşması üzerine, Başkan Şengün, sağlık sorunu nedeniyle sakin olması konusunda uyardı.