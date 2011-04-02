-İBRAHİM ŞAHİN'İN TALİMATLA İFADESİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in, Sağlık Bakanlığı müfettişi Namık Erdoğan ve Ziya Köroğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili, talimatla ifadesi alındı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların ardından söz alan avukatlar, meslektaşları sanık Yusuf Erikel'e kanser teşhisi konulması nedeniyle, müvekkillerinin hukuki durumuyla ilgili talepte bulunmayacaklarını belirterek, Erikel'in tahliyesini istedi. Erikel'in avukatı ve ağabeyi olan Yakup Erikel de bu yönde talepte bulunan sanıklara ve meslektaşlarına teşekkür ederek, Yusuf Erikel'de arka burun boşluğundan beyine kadar uzanan bir kitle bulunduğunu, sonradan dönüşü olmayan yola girmemek için müvekkilinin tahliyesini istedi. Taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Yusuf Erikel'e kanser teşhisi konulması ve gereken tedavi süreci nedeniyle tahliye yönünde görüş bildirdi. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sözlü ve yazılı taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Erikel'i tahliye eden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Nisan Pazartesi gününe erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, daha önceki celselerde olduğu gibi, Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullandığı görüldü. -ŞAHİN'İN İFADESİ- Öte yandan, sabah, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in, 1994 yılında kaçırıldıktan 3 gün sonra cesedi Kırıkkale'de Kızılırmak kenarında bulunan Sağlık Bakanlığı müfettişi Namık Erdoğan cinayeti ile Avanos'ta Ziya Köroğlu'nun öldürülmesine ilişkin talimatla ifadesi alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda yazılan talimat üzerine avukatları huzurunda ifade veren Şahin, iddia edilen suç ve olayla ilgisi olmadığını anlattı. Talimat evrakı ve ihbar mektubunda geçen Namık Erdoğan ve cinayetle ilgili ifadesine başvurulan Mehmet Aydoslu isimli kişileri tanımadığını söyleyen Şahin, ''İşlenen cinayetle bir ilgim yoktur. İftira edilmektedir'' dedi. Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın amcası olduğu belirtilen Namık Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesine yapılan ihbar üzerine Şahin'in ifadesinin alındığı öğrenildi. Şahin ayrıca, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziya Köroğlu'nun öldürülmesine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında yazılan talimat üzerine de savcılığa ifade verdi. Şahin, bu ifadesinde de Nevşehir Kozaklı'da 6-7 ay kadar komiser olarak çalıştığını belirterek, iddia edilen ölüm olayıyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Öldürülme olayında adı geçen Ümit Köroğlu'nu ve maktul Ziya Köroğlu'nu tanımadığını anlatan Şahin, işlenen suçla ilgisi bulunmadığını kaydetti.