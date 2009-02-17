İbrahim Şahin’in beyni 10, duyguları 15 yaşındaymış

İbrahim Şahin'in oğlu Ömer Şahin, babasının sağlık sorunları olduğunu belirterek 'Bugün tanıdığını, ertesi gün tanıyamaz' dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Harekát Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’in tutuklanmadan önceki üç ayda ’Asena’ adını kullanan Fatma Cengiz’le sık sık konuştuğunu doğrulayan oğlu Ömer Şahin, ilginç iddialarda bulundu.



Hürriyet gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Ömer Şahin, "Babamın beyni 10, duyguları15 yaşındaki çocuk gibi. Bugün tanıdığını, ertesi gün tanıyamaz" dedi. Babasının, geçirdiği kaza sonrası ciddi sağlık sorunları olduğunu söyleyen Şahin, Hürriyet’e şunları anlattı: "Fatma Cengiz, iade-i itibar için eve paşa geleceğini söylediğinde babam inandı.



Üç gün kapıda bekledi



Komutanı karşılamak için üç gün sabah 08.00’den saat 20.00’e kadar kapı önünde bekledi. Tabii gelen-giden komutan olmadı. Fatma, komutanın rahatsızlandığını, kendisini yakında Ankara’daki makamına çağıracağını söyledi de babam kapıda beklemeye son verdi. Babamın Muzaffer Tekin’i tanıdığı doğru. Evlerimiz yakın olduğu için çay bahçesinde oturup sohbet ederlerdi. Babamın durumu o kadar kötü ki, gece rüyasında gördüğünü kalktığında gerçek sanıyor ve söylediklerinin doğru olduğu konusunda ısrar ediyor."



Ömer Şahin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan mühimmat ve silahlarla ilgili olarak da şunları söyledi: "Krokideki yazının babama ait olmadığı kriminal raporla ortaya çıktı. Kağıtlarda babamın parmak izi de yok. Ayrıca evde yapılan arama sırasında götürülmek istenen eşyaların tamamı salona getirilip ablam ve anneme imzalattırıldı. Aramanın da usulsüz olduğunu iddia ediyorum."

