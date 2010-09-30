-İBRAHİM ŞAHİN'E İLİŞKİN RAPOR DEĞİŞMEDİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin hakkında, ruhsatsız telsiz bulundurmak suçuna ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın 7 Ocak 2009 tarihinde suçuna karşı cezai sorumluluğunun tam olmadığı tekrarlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ali Çelebi'nin çapraz sorgusuna ara veren Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, ara kararlar üzerine dosyaya gelen yazıları okudu. Başkan Şengün, tutuklu sanık İbrahim Şahin hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun gönderildiğini belirterek, duruşmanın yarına ertelendiğini söyledi. -KADIKÖY SULH CEZA MAHKEMESİNDEKİ DOSYASI- Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesinde ''ruhsatsız telsiz bulundurmak'' suçundan yargılaması devam eden Şahin'in mevcut hastalığının, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasını, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltacak mahiyette bulunup bulunmadığının sorulduğu belirtildi. İbrahim Şahin'in 23 Temmuz 2010'da muayene edildiği aktarılan raporda, sinirlenince kafasını tutamayan Şahin'in, milletvekillerine telefon açarak küfür ettiğini söylediği belirtildi. Raporda, Şahin'in yapılan muayenesinde, ''5-6 yıldır kendisini ölüme hazırladığını, burada da kendini öldürmek istediğini, cezaevi yemeklerini yiyemediğini, yakınında olmayan insanları tanıyamadığını, kendisine hem terörist dediklerini, hem de koruma tahsis ettiklerini, köyünde rahat ettiğini'' söylediği ifade edildi. Nörolojik muayenesinde ise ''dizartri'', boyunda ''tremor'' ve ''ataksik yürüyüş'' saptandığı, organik kişilik bozukluğu ve ''serebellar-sensörinörin ataksi'' tespit edildiği vurgulandı. -BİR UZMAN MUHALİF KALDI- Raporun sonuç bölümünde ise, sanığın 24 Şubat ve 23 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan muayenesinde, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ile hareket serbestisini azaltacak derecede olan organik kişilik bozukluğu denilen akli arıza ve vestibuler sistem probleminin bulunduğu belirtildi. Adli tahkikat dosyasının incelenmesinde sanığın suçları işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak boyuttaki bu akli arızasının etkisi altında olduğu ifade edilen raporda, Şahin'in 7 Ocak 2009'da sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olmadığı görüşünün oy çokluğuyla alındığı dile getirildi. Psikiyatri ve nöroloji uzmanlarının da aralarında bulunduğu 8 doktor tarafından hazırlanan raporda, Gözlem ve İhtisas Dairesinde görevli Ruh Sağlığı ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, ''Şahin'in postkontüzyonel sendrom denilen akıl hastalığı bulunduğunu belirterek, ceza sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle'' karara muhalif kaldı.