İbrahim Şahin’e Danıştay suçlaması

Eski Özel Harekâtçı İbrahim Şahin’in, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’le birlikte, Danıştay saldırısında kullanılan silahı Alparslan Arslan’a ulaştıran zincirde yer aldığı iddia edildi



Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İzmir’de görevli emniyet amiri Mehmet Engin Erkılınçoğlu’nun, Danıştay saldırısının tetikçisi Alparslan Arslan’a “Glock” marka suikast silahını veren kişi olduğu öne sürüldü.

Yeni Şafak gazetesinde dün manşetten yayımlanan habere göre, Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alınan isimler hakkında, Ankara’daki Danıştay saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.



Danıştay saldırısı



Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’in, İzmir’de gözaltına alınan eski Özel Harekâtçı emniyet amiri Engin Erkılınçoğlu’yla çok yakın olduğunu tespit eden İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Şahin’e sorgusu sırasında Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka tabancayı sordu. Şahin, bu soruya şaşırarak, “İlgim yok” dedi.



Savcı Öz, Erkılınçıoğlu’na da “Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka tabancayı Alparslan Arslan’a sen mi verdin?” sorusunu yöneltti. Erkılınçoğlu da, Şahin gibi, ilgisinin olmadığını söyledi. Savcılığın, yapılan teknik takipler sonucunda, Danıştay saldırısında kullanılan Glock’un, Ergenekon terör örgütüyle bağlantılı olduğunu saptadığı kaydedildi.

İddiaya göre Şahin, Glock marka silahı yakın arkadaşı Engin Erkılınçoğlu’ndan aldıktan sonra “kardeşim” diye hitap ettiği emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’e verdi. Tekin de, kendi şirketinde avukatlık yapan Alparslan Arslan’a silahı teslim etti.



Savcılığın Engin Erkılınçoğlu’nun İbrahim Şahin’e gönderdiği ancak içeriği açıklanmayan bir cep mesajından hareketle bağlantıyı çözdüğü ileri sürüldü. İbrahim Şahin’in evinde ele geçen ajandanın yaprakları arasında yer alan krokiler uyarınca Ankara’nın 3 ayrı yerinde yapılan aramamalar sonucu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Suikast listesi



Ajandada yer aldığı belirtilen 12 kişilik suikast listesiyle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Listede, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kardeşi Şevket Pamuk, Sivas Ermeni Cemaati Lideri Minas Durmaz Güler, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız ve eski Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kazım Genç’in bulunduğu öğrenildi.



Alevi liderler: Tehdit almadık



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’in “ölüm listesi”nde yer aldığı öne sürülen Alevi liderleri, herhangi bir ölüm tehdidi almadıklarını söyledi.

