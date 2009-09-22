İbrahim Şahin'de bunama belirtisi yok

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından eski Emniyet Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in (53) 'beyin' sağlığı normal çıktı.





Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) çekilen Şahin'in, beyninde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadığı öğrenildi. BT raporuna göre, Şahin'in beyni yaşıtlarınınkiyle aynı ve bunama (demans) emaresi yok. Kan akışında anormal bir durum tespit edilemezken, kemik yapısı da oldukça sağlam.

İkinci Ergenekon iddianamesinin sanıklarından İbrahim Şahin, yaklaşık 15 gün önce tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Sağlık sorunları gerekçesiyle sürekli tahliye talebinde bulunan Şahin'in 'bunama' raporu almak için çabaladığı ileri sürüldü.

Kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Şahin'in 11 Eylül'de beyin tomografisi çekildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi. Şahin'in çekilen tomografisinin sonuçları belli oldu. Hazırlanan rapora göre, İbrahim Şahin'de 'bunama' belirtisine rastlanmadı. Beyin yapısı yaşıtlarıyla uyumlu, herhangi bir sorunu yok. Kan akışı anormal bir durum tespit edilemedi. Kemik yapısı da gayet normal.

İbrahim Şahin'in yakalandığı öne sürülen 'bunama' hastalığı genelde 65 yaş üzeri kişiler için risk oluşturuyor. Henüz 50'lerinde olanların bu hastalığa yakalanma oranı düşük. Hastalığın kesin tanısı ancak otopsi yapılarak beyin dokusunun mikroskop altında incelenmesiyle konulabiliyor. Fakat bu olamayacağı için kişiye yapılan birtakım testler ve klinik muayene ile hastalık teşhis edilebiliyor. Beyin görüntüleme yöntemi olan BT incelemesi de bunlar arasında önemli bir yer teşkil ediyor.

Önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun önüne çıkacak olan Şahin, en son 27 Mart 2009 günü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 saat kontrolden geçirilmişti. Burada genel cerrahi, dahiliye, kulak burun boğaz, nöroloji ve psikiyatri servislerinde muayene edildi. Şahin'in devlet hastanesindeki raporu 10 Nisan 2009'da tamamlandı. Beş servisten uzman doktorların imzasını taşıyan raporda, Şahin'in 'demans' yani bunama hastası olduğu belirtildi. Fakat kesin teşhis için Şahin'in Adli Tıp Kurumu'nda kurul önüne çıkması gerekiyor. İbrahim Şahin, Susurluk davasında cezaevine gönderildiği 2003 yılında da Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nda 'bunama' raporu almıştı.

Susurluk'tan raporla kurtuldu

İki raporda da İbrahim Şahin'in travmaya bağlı yakın ve uzak hafıza kaybına uğradığı ileri sürülmüştü. Raporda, "Hastanın hastalıkları kalıcıdır. Düzelme göstermez." ifadeleri yer alıyordu. Şahin'in cezası, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından affedilmişti. İddianamede, 'darbeye teşebbüsle' suçlanan İbrahim Şahin hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.