-İBRAHİM ŞAHİN SORGUDA RAHATSIZLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin rahatsızlanınca çapraz sorgusuna ara verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, birinci davanın tutuklu sanığı İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Susurluk kazasından sonra 1998 yılının aralık ayında basında yer alan açıklamalarında ''Susurluk özel örgütü PKK'ya silah satıyordu. CIA ve MOSSAD ile ilişki içerisindeydi. İbrahim Şahin de bu yapının içindeydi. Doğu Perinçek'e suikast planı içinde İbrahim Şahin de vardı'' yönündeki iddialarına değindi. Haşıloğlu, Perinçek'in kendisi aleyhinde yayın yaptığını belirterek, Şahin'e ''Ulusal Kanal'da yayınlanan programlara çıktınız. Bunu açıklar mısınız?'' diye sordu. İbrahim Şahin, bu nedenle Doğu Perinçek'e kızdığını ve kendisine de söylediğini belirterek, ''Bende vatan hainine benzer bir şey mi var? Böyle saçmalık olmaz. Ömrüm PKK ile mücadele etmekle geçti. PKK'ya silah satma diye bir şey olamaz'' dedi. ABD'ye gittiğini ifade eden Şahin, ''Herkes CIA'yı, FBI'yı bilir. Beni Pentagon'daki OSIA istihbarat teşkilatına götürdüler. Onu kimse bilmez. Bütün istihbarat teşkilatlarının başıdır o. ABD Genelkurmay Başkanlığının istihbaratında brifing verdiler. Bana çok özel önem verdiler. Beni Amerikan televizyonlarına çıkarıp PKK'yı anlatmamı istediler. Bir Amerikan televizyonuna 2 dakikalığına çıkardılar, 10-15 dakika yayınlandı. Sonra başka televizyonlarda da yayınlandı'' diye konuştu. Araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de konuyu dağıtmaması, soruya cevap vermesi konusunda Şahin'i uyardı. Haşıloğlu'nun Doğu Perinçek ile ilgili tekrarladığı soru üzerine Şahin, kendisiyle ilgili yayınlardan dolayı Perinçek'e kızdığını ifade etti. Bu sırada salonda elektrikler kesildi. Bir süre bekledikten sonra Başkan Şengün, arızanın uzun süreceğini belirterek, duruşmaya ara verdi. Arada savcı Mehmet Ali Pekgüzel de duruşma salonunun bulunduğu binada inceleme yaparak arızanın kaynağını tespit etmeye çalıştı. Aranın ardından devam edilen duruşmada, İbrahim Şahin'in rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekipleri tarafından muayene edildiğini ifade eden Başkan Şengün, Şahin'in tansiyonunun yükseldiğini, bu nedenle çapraz sorgusuna devam edilemeyeceğini kaydetti. Şahin'in avukatı Cavit Subaşı da müvekkilinin rahatsız olduğunu belirterek, hastalığı nedeniyle hayati tehlikesi olduğunu, cezaevinde tedavi edilemediğini söyledi. Başkan Şengün de daha önce diş ağrısı nedeniyle çapraz sorgusuna geçilemeyen tutuklu sanıklardan Levent Göktaş'ı kürsüye çağırdı. Ancak Göktaş da avukatı Hüseyin Ersöz ile beraber hazırlandığını, Ersöz'ün de duruşmadan ayrıldığını, evrakın bir kısmının cezaevinde olduğunu söyledi. Göktaş'ın diğer avukatı Celal Ülgen ise müvekkilinin savunmasının dijital ortamda hazırlandığını, çapraz sorguya avukat Ersöz'ün bilgisayar ortamında yardımcı olacağını kaydetti. Şengün de avukat Ersöz'ün çağrılması, Göktaş'ın da cezaevindeki notlarını alması için duruşmaya kısa bir ara verdi. Avukat Ersöz'ün gelmesinin ardından devam edilen duruşmada, tutuklu sanıklardan Levent Göktaş'ın çapraz sorgusu yapılıyor.