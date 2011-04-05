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İBRAHİM ŞAHİN RAHATSIZLANDI İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 22:01

-İBRAHİM ŞAHİN RAHATSIZLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - İkinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin duruşmada rahatsızlanınca, çapraz sorgusu tamamlanamadı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, Şahin'e sorular yöneltti. Haşıloğlu'nun, "Susurluk olayında mağdur edildiğinizi söylüyorsunuz. Geçirdiğiniz kazada eğer ölseydiniz, kararın onanacağını ve üstünüze yıkılacağını ifade ettiniz. Bu olayı sizin üstünüze yıkacak olan kimdir?" şeklindeki sorusuna Şahin, kaza geçirdiğinde kayıp silahlar davasında kendisine ceza verildiğini, komadan çıktıktan sonra Yargıtay'ın kararı bozduğunu anımsattı. Haşıloğlu'nun soruları sırasında, savunma yapmak istemediğini ifade eden Şahin, "Avukatlarım devam etsinler. Başımı bile tutamıyorum" dedi. Sedat Sami Haşıloğlu da sorulan soruların sadece kendisini ilgilendirmediğini belirterek, takdirin Şahin'de olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, isterse Şahin'i doktora sevk edebileceğini belirtti. Şahin'in savunmasını avukatlarının yapmasını istemesi üzerine, avukat Cavit Subaşı'ya söz verildi. Subaşı'nın, "Savcılık makamının ve karşınızda oturan mahkeme heyetinin isimlerini sayabilir misiniz?" diye sorduğu Şahin, cevap vermedi. Cavit Subaşı da müvekkilinin duymadığını belirterek, Şahin'in kendisine yakın tarafa getirilmesini istedi. İbrahim Şahin'in yerini değiştirirken sendelemesi üzerine Köksal Şengün, duruşmaya ara vererek, Şahin'in sağlık görevlilerince kontrol edilmesini kararlaştırdı. Daha sonra devam edilen duruşmada avukat Cavit Subaşı savunmasını tamamladı. Duruşma 7 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

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