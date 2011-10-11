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İbrahim Şahin hakkında tutuklama kararı ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 21:03

-İbrahim Şahin hakkında tutuklama kararı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin hakkında, Ankara'da yürütülen bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı alındı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, 3 saat 45 dakika süreyle ifadesini aldığı Şahin'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmişti. Şahin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinde sorgusunun ardından tutuklandı.

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