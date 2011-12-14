İbrahim Şahin faili meçhulden tahliye oldu

T24 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden faili meçhul cinayetlere ilişkin aralarında İbrahim Şahin’in de bulunduğu 7 özel harekatçı için tahliye kararı çıktı.





Ankara Özel Yetkili Başsavcıvekilliği'nce yürütülen faili mechul cinayetlerle ilgili soruşturmada aralarında Özel Harekat Dairesi Eski Başkan Vekili İbrahim Şahin ve özel harekat polislerinin de bulunduğu 7 kişi tahliye edildi. Mahkeme tahliye gerekçesi olarak suçlamaların soyut iddialardan ibaret olmasını gösterdi.



Sanık avukatlarının başvurularını değerlendiren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi İbrahim Şahin ve 6 özel harekat polisinin tahliye edilmesine karar verdi.



Sanıkların tutuklanmasına gerekçe gösterilen Ayhan Çarkın'ın soyut suçlamalarının yeterli olmadığını belirten mahkeme sanıkların tutuklu kalmaları için somut delil bulunmadığını belirterek 7 sanığın tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy' un tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.



Özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın itiraflarının ardından 1994’te Ankara'da öldürülen eski DEP Ankara İl Başkanı Faik Candan, Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve avukat Yusuf Ekinci cinayetlerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı



