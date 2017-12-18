"İbrahim Şahin döneminde TRT, FETÖ'nün çiftliğine dönüştü"

Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu’nun FETÖ'den 8 yıl hapis cezası alması, kamuoyunun dikkatini 2007-2014 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü görevi yapan İbrahim Şahin'e çekildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde "TRT’nin FETÖ çiftliğine döndüğünün" ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı.

İbrahim Şahin, 2005 ve 2006 yıllarında iki kez TRT Genel Müdürlüğü’ne atanmak istemiş, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu atamayı veto etmişti

Cumhuriyet'ten Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu’nun FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay hapis cezası alması, gözleri 2007-2014 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü yapan İbrahim Şahin’e çevirdi. Ankara Başsavcılığı’nın iki iddianamesinde Şahin döneminde “TRT’nin FETÖ çiftliğine döndüğünün” anlatılmasına karşın bu zamana kadar Şahin’e dokunulmaması dikkat çekti. Şahin’in TRT’de yaptığı ihalelerin savcılık tarafından araştırılması da engellendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da telefonunda ByLock tespit edilmesine karşın Şahin’e takipsizlik kararı vermesi düşündürdü.

Devletteki kariyerine kaymakam olarak başlayan İbrahim Şahin, 2002’de AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte bürokraside hızla yükseldi. Ulaştırma Bakanlığı’na geçen Şahin, burada Bakan Binali Yıldırım’ın danışmanı oldu. Bir yıl sonra 2003’te PTT Genel Müdürü olarak atanan Şahin, 2005’te Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı oldu. Binali Yıldırım’a en yakın bürokrat konumuna yükselen Şahin, aynı dönemde özelleştirilen Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine de getirildi.

Sezer veto etmişti

İbrahim Şahin, 2005 ve 2006 yıllarında iki kez TRT Genel Müdürlüğü’ne atanmak istemiş, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu atamayı veto etmişti. Sezer’in görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Abdullah Gül, 21 Kasım 2007’de Şahin’in TRT Genel Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin kararnameyi onayladı. İbrahim Şahin’in Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından TRT’de bir yandan muhaliflerin sesi kısılırken, diğer yandan ciddi bir kadrolaşma yaşandı.

Özellikle TRT’de o dönem yapılan birçok ihaleye yönelik usulsüzlük iddiaları sıkça konuşuldu. 2007-2014 yılları arasında TRT Genel Müdürü olarak görev yapan Şahin, hükümet tarafından 16 Eylül 2014’te görevden alınarak, Samsun Valisi olarak atandı. Şahin, 21 Haziran 2017 tarihinde de Samsun’dan merkeze çekildi.

Samanyolu TRT’de

TRT Genel Müdürlüğü Basın Danışmanı B. U., emniyette verdiği ifadede 2008 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak ve halen Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gürpınar referansı ile TRT Genel Müdürlüğün’de işe başladığını ve ilk günden itibaren Genel Müdür İbrahim Şahin’in basın danışmanı olarak çalıştığını kaydetti. Yönetimin “dindar bir kadro” istediğini, bu kapsamda 2009 yılında Ahmet Çavuşoğlu’nun kendisine yardımcı olarak Ali Ahmet Böken’i getirdiğini anlatan B. U., Böken’in kendi ekibi olarak daha önce çalıştığı Samanyolu grubundan çalışan getirdiğini belirterek, “2009 ile 2012 yılına kadar 70 – 80 kadar sözleşmeli çalışan aldılar. Bu sözleşmeliler için 2012 yıllında sayı çok olduğu için bir kısmını hileli sınav ile kadro verildi ve bu şahıslara yöneticilik verildi” dedi. Bu dönemde Ekrem Dumanlı’ya TRT’de yayına katıldığı için ayda 12 bin lira para verildiğini, Hakan Şükür’ün de 2009-2010 yılları arasında TRT’de yıllık 740 bin lira ücret aldığını kaydeden B. U., bu iki durumu kendisinin basına sızdırdığını kaydetti.

Yardımcısı ceza aldı

Bu ifadelerde geçen ve hakkında dava açılan eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, geçen hafta çıktığı duruşmada FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu duruşmada Koyuncu’nun isteği üzerine tanık olarak dinlenen ve FETÖ gerekçesiyle TRT’den ihraç edilen eski TRT Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu, “Koyuncu’nun FETÖ terör örgütü ile bağlantısı yoktur. TRT’de her şey genel müdürün emri ile olur. O emreder biz yaparız. Kendi başına inisiyatif yoktur” diyerek İbrahim Şahin’i işaret etti.

Savcılık dokunmuyor

Ancak tüm ifadelere karşın İbrahim Şahin hakkında işlem yapılmaması ise düşündürdü. Ankara Başsavcılığı kayıtlarında Şahin’le ilgili bir FETÖ soruşturması olmadığı öğrenildi. Geçen yıl savcılığın, TRT’nin son 5 yılına ait ihale dosyalarını istemesinin kriz çıkardığı ve bu yazının geri çekilmek zorunda kalındığı adliye kulislerinde konuşuluyor.

Samsun Başsavcılığı ise İbrahim Şahin’in telefonunda FETÖ’nin gizli haberleşme programı ByLock yazılımının tespit edilmesine karşın, içerik olmadığı gerekçesiyle geçen ay takipsizlik kararı verdi. Kararda, “FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte, kesin, somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediği” ifadesi dikkat çekti.