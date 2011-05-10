İbrahim Şahin 'Diyarbakır Cezaevi' sorgusunda

T24- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 No'lu Askeri Cezaevi'nde 12 Eylül döneminde yaşanan işkence iddialarıyla ilgili olarak ikinci "Ergenekon" davası sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesine başvuracak.







Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 1980-1984 yıllarında tutuklu kalan ve işkence gördüklerini ileri süren vatandaşların suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, işkence gördüklerini ileri süren mağdurların ifadelerinden yola çıkan savcılık, o dönemdeki bazı görevlilerin isimlerini belirleyerek "şüpheli" sıfatıyla haklarında işlem başlattı.

Diyarbakır Cezaevi'nde işkence gördüğünü anlatan bir mağdurun, "Bana İbrahim Şahin işkence yaptı" demesi üzerine de harekete geçen savcılık, Şahin'in o dönemde nerede görev yaptığını belirlemek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda, Şahin'in söz konusu tarihlerde Diyarbakır'da görev yapmadığı, ancak bölgedeki farklı illerde bulunduğu belirtildi.

Savcılık, Şahin'in görev yaptığı ilden "geçici görev" ile Diyarbakır'a gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğüne yeniden yazı yazdı.

Yazıda, Şahin'in söz konusu tarihlerde görev yaptığı yerlerin detaylı bilgisi istendi.

Şahin'e işkence iddiası sorulacak

İşkence iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, söz konusu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci "Ergenekon" davasının sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla talimatla ifadesinin alınmasını istedi.

Mağdurlar dilekçe veriyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 5 No'lu Askeri Cezaevi'nde kalan 310 kişinin o dönem yaşadıkları kötü muamelenin faillerinin yakalanması için 11 Ekim 2010 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 450 kişinin daha suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.