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İBRAHİM ŞAHİN: BENİ KANDIRMIŞLAR İSTANBUL (A.A)

04 Nisan 2011 15:01

-İBRAHİM ŞAHİN: BENİ KANDIRMIŞLAR İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 112. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 18 sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli tuğgeneral Levent Ersöz, Ersin Gönenci, Levent Göktaş, Hasan Ataman Yıldırım ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, bu davada tutuksuz yargılanan ancak Odatv'ye yönelik yapılan aramaların ardından ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Yalçın Küçük ile ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıkları Mustafa Koç ve Cengiz Köylü de hazır bulundu. Eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, salondaki kürsüye alınarak, daha önce alınan savcılık ifadesinin okunmasına devam edildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, ifadesinde geçen Matit Sansaryan'ı sorduğu Şahin, bu kadının Erzincan-Tunceli bölgesinde terör örgütü PKK elemanlarıyla irtibatı olduğunu duyunca bu bilgiyi MİT'e ilettiğini söyledi. ''Asena'' olarak hitap ettiği tutuklu sanıklardan Fatma Cengiz'in aracılığıyla bu bilgiyi Bekir Kalyoncu paşaya da bildirdiğini ifade eden Şahin, 10 yıldır aşiret liderlerinin kendisiyle ilişkisini kesmediğini, hastanedeyken bile aşiretlerin kendisini arayarak bilgi verdiklerini, bir binbaşının vurulacağı bilgisi üzerine de bunu MİT'e ilettiğini kaydetti. Kendisine gelen birçok bilgiyi MİT'e ve askeriyeye bildirdiğini anlatması üzerine Başkan Şengün'ün, ''Paşaları sana bağlayan Fatma Cengiz mi?'' sorusunu ''Evet'' diye yanıtlayan Şahin, Şengün'ün ''Paşalarla aracısız konuşmuyor musun?'' sorusuna da ''Bana 'askeriyede moderatörüm' demişti. Onun aracılığıyla bildiriyordum'' yanıtını verdi. Köksal Şengün'ün, ''2008 yılında göreviniz neydi, ne iş yapıyordunuz, emekli miydiniz?'' soruları üzerine hiçbir yerde çalışmadığını, sadece kitap yazdığını ifade eden  Şahin, Şengün'ün ''Çalışmadan, bu kadar telefon görüşmeleri... Bu kadar iş size mi düştü?'' demesi üzerine de ''Tövbeler tövbesi, bundan sonra hiç kimseye söylemem'' dedi. Şengün'ün ''Geçti artık. Atı alan Üsküdar'ı geçti'' sözleri üzerine Şahin, ''PKK ile ilgili her şeyi devlete bildirmem gerekiyordu. Bana bildirilen her şeyi MİT'e bildirdim. Fatma Cengiz aracılığıyla da askeriyeye bildiriyordum. Demek ki beni kandırmışlar. Bundan sonra vallahi de billahi de bildirmem'' diye konuştu. Duruşma, Şahin'e soruların yöneltilmesiyle devam ediyor. Bu arada, Şahin'in 107 sayfadan oluşan savcılık ifadesinin okunmasına geçen salı günü başlanmıştı.

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