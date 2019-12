İbrahim Şahin: Ben de konuşurum

T24 - İbrahim Şahin Ergenekon duruşmasında Susurluk konusunda konuşacağının sinyalini verdi Şahin, '15 senedir hazırlanıyorum, benim de günlüklerim var' dedi.



İkinci ‘Ergenekon’ davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in, Susurluk’la ilgili olarak, “10-15 senedir bana çok ıstırap çektirdiler. Susurluk’la ilgili herkes yalan söyledi. Susurluk’la ilgili her şeyi gerekirse anlatırım” dedi. radikal gazetesinde yer aşan haber şöyle:



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Şahin’in daha önce alınan ifadelerini okudu. Şengün, “Abdullah Çatlı’nın silah almasına yardım ettiğinize dair bir belge var” demesi üzerine Şahin, Susurluk ile ilgili açıklamalarda bulundu ve özetle şunları söyledi:



Susurluk beni kahretti: Yıllardır beni mahveden Susurluk kazası vardır. 10-15 senedir bana çok ıstırap çektirdiler. Susurluk içime kahroldu. Susurluk’la ilgili herkes yalan söyledi. Hâlâ söylüyorlar. Abdullah Çatlı’yı başka bir isimle tanıyordum. Fotoğrafta, tek emniyet müdürü ben mi varım?



Her şeyi anlatırım: Susurluk’la ilgili her şeyi gerekirse anlatırım. Herkes yalan söylüyor. Ben herkesi öldürüyormuşum. Ben kimim de herkesi öldürüyorum, yanımda mıydınız? Aynı şeyi şimdi de yapıyorlar. Yok bombaymış filan diye.



Günlüklerim var: 15 senedir hazırlanıyorum. Benim de günlüklerim var. Benim ne Susurluk’la ne de bu davayla alakam yok. Orada da uydurdular, şimdi de uyduruyorlar.





Kaza değildi



2.5 dakika iddiası: Susurluk kaza değil. Kesinlikle nasıl olduğu, kimlerin karıştığı, Susurluk’la ilgili, PKK ile ilgili notlarımı cezaevine getirttim. Hiç kimse bir kazayı 2.5 dakika sonra öğrenemez. 2.5 dakika sonra haber alırsan, o kazayı yaptıran sensin ya da yaptıranlarla ortaksın....

Önleyici Susurluk: Şimdi Kürtçülük aldı gidiyor. Susurluk bunu önleyen en büyük şeydi. Aşiretlerle görüştük. Hepsini devletçi yaptık.



İbrahim Şahin’in söylediği “Hiç kimse bir kazayı 2.5 dakika sonra öğrenemez. 2.5 dakika sonra haber alırsan, o kazayı yaptıran sensin” cümlesi akıllara Veli Küçük’ü getirdi. Küçük kazadan sonra Balıkesir Emniyeti’ni arayarak kazada ölenin Abdullah Çatlı olduğunu söylemişti.

Şahin, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’ün “Ergenekon kapsamında ele geçirilen S-1 listesini (Genç polis ve askerlerinin isimlerinin olduğu liste) siz mi oluşturdunuz?” sorusu üzerine, Ankara’dan Metin Gürak isimli paşanın kendisini telefonla arayarak “Terörle mücadele konusunda bir oluşum düşünüyoruz. Başına da seni uygun gördük” dediğini söyledi. Şengün’ün, “Bu kadar özel bir görev size telefonla mı verildi?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Şahin, Gürak’ı tanıyıp tanımadığı sorusunu “Hayır. Telefonda Metin Gürak olduğunu söyledi” diye yanıtladı. Şahin evinden çıktığı öne sürülen suikast planlarını da kabul etmedi.”





1- POLİS OĞUZ YORULMAZ: Ömer Lütfü Topal cinayetinden sonra gözaltına alınıp bırakıldı ve Sedat Bucak’ın koruması yapıldı. Susurluk’tan 4 yıl ceza aldı. 290 gün hapis yattı. 2005’te Bursa’da bar kavgasında öldürüldü. Annesi “Oğlumu memur verdim, çete yaptılar” diye feryat ediyordu.



2- TOPAL’IN ORTAĞI SAMİ HOŞTAN: Özel Timcilerce öldürüldüğü öne sürülen Ömer Lütfü Topal’ın kumarhanelerinin ortağıydı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. Susurluk’tan 4 yıl hapis cezası alan Hoştan, Ocak 2008’de Ergenekon kapsamında gözaltına alındı. Şu an tutuksuz sanık.



3- DOKUNULMAZ SEDAT BUCAK: Susurluk kazasından yaralı kurtuldu. Bucak, aşiretinin reisi Bucak DYP Milletvekiliydi. Dokunulmazlığı kalkınca yargılandı ve ‘Çeteye yardım etmek’ten 1 yıl ceza aldı. Susurluk hükümlüsü Özel Timciler Topal cinayetinin ardından onun koruması yapıldı.



4- ÇATLI’NIN DOSTU ALİ FEVZİ BİR: Ömer Lütfü Topal’ın ortağıydı. Topal öldürüldükten sonra gözaltına alınıp bırakıldı. Abdullah Çatlı’yla kumarhanelerinde, Sedat Bucak’ın Ankara’daki ofisinde defalarca görüştüğü tespit edildi. Susurluk davası sonucunda 4 yıl hapis cezası aldı.



5- ÇETE MERKEZİ İBRAHİM ŞAHİN: Özel Harekât Dairesi Başkanvekili. Özel Timci polislerin amiriydi ve Çatlı’nın yakın arkadaşı. Susurluk’ta 6 yıl hapis cezası aldı. Sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Ergenekon kapsamında 7 Ocak 2009’da gözaltına alındı. Halen Silivri’de tutuklu.



6- İTİRAF EDEN AYHAN ÇARKIN: Özel Tim polisleri içinde yıllar sonra Radikal’e konuşup davayı yine gündeme getiren Çarkın’ın çok sayıda yargısız infaza katıldığı öne sürüldü. Topal cinayetine katıldığı iddia edildi. Susurluk davasında 4 yıl hapis cezası aldı, 290 gün cezaevinde kaldı.



7- SUSURLUK’TAKİ ERCAN ERSOY: Özel Tim polisi. Susurluk davasından 4 yıl hapis cezası aldı ve 290 gün hapis yattı. Yargısız infazlardan da suçlanan Ercan Ersoy Susurluk kazası sırasında arkadaki koruma arabasındaydı ve “Çatlı’yı arabadan çıkarıp hastaneye götüren oydu.”





Diyarbakır savcısı faili meçhulleri Çarkın’a soracak



Diyarbakır Başsavcılığı, Radikal’e itiraflarda bulunan eski Özel Harekâtçı polis memuru ve Susurluk davası hükümlüsü Ayhan Çarkın hakkında soruşturma başlattı. Ayhan Çarkın Radikal’e Susurluk çetesiyle ilgili itiraflarda bulunmuştu. Yargısız infazları yapan bazı polislerin isimlerini veren Çarkın, İbrahim Şahin ve Mehmet Ağar hakkında iddialarda da bulunmuştu. Bazı konuları ise sadece savcılara anlatacağını söylemişti. Açıklamalarının ardından gözaltına alınan Çarkın ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Başsavcılığı da Ayhan Çarkın hakkında soruşturma başlattı. Diyarbakır’daki faili meçhullerin dosyalarının soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı, Çarkın’ın İstanbul’da savcıya verdiği ifadelerin bir örneğini istedi. Bu ifadelerin yeterli olmaması halinde Çarkın’ın tekrar ifadesi alınacak.