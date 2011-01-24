-İBRAHİM ŞAHİN ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, hastalığının cezai ehliyetini etkileyip etkilemediği konusunda rapor alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden cezaevi ring aracıyla Adli Tıp Kurumuna getirilen İbrahim Şahin'in, hakkındaki raporun hazırlanabilmesi amacıyla bir süre bu kurumda kalacağı öğrenildi. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin'e ait evrakın gönderilerek sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve hastalığının TCK'nın 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetini etkileyip etkilemediği hususunda rapor alınmasına karar vermişti.