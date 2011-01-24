T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBRAHİM ŞAHİN ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2011 17:16

-İBRAHİM ŞAHİN ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davası sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, hastalığının cezai ehliyetini etkileyip etkilemediği konusunda rapor alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.  Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden cezaevi ring aracıyla Adli Tıp Kurumuna getirilen İbrahim Şahin'in, hakkındaki raporun hazırlanabilmesi amacıyla bir süre bu kurumda kalacağı öğrenildi.  İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin'e ait evrakın gönderilerek sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve hastalığının TCK'nın 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetini etkileyip etkilemediği hususunda rapor alınmasına karar vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24