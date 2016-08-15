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Spor

İbrahim Okyay’dan bir rekor, iki birincilik

Okyay, şampiyonadaki liderliğini de sürdürdü

15 Ağustos 2016 16:56

Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay, Türkiye Pist Şampiyonası’nın Körfez Pisti’nde koşulan ikinci ayağında ‘pist rekoru’ kırarken,  BMW Z4 GT3 ile her iki yarışın da birincisi oldu.

İbrahim Okyay, sayısız yarışa ev sahipliği yapan Körfez Pisti’nde 42.139 sn’lik derecesi ile bugüne kadarki en iyi zamana imza attı. Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay, şampiyonanın ikinci ayağında günün hem birinci, hem de ikinci yarışını güçlü rakipleri karşısında ilk sırada tamamlarken şampiyonadaki liderliğini de sürdürdü.
 

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İbrahim OkyayBorusan Otomotiv Motorsport

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