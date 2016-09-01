İbrahim Okyay, Yunanistan’da da rekor kırdı

Borusan Otomotiv Motorsport’un şampiyon pilotu İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 yarış otomobili ile Körfez ve İzmir pistinin ardından Yunanistan’daki Serres Pisti’nin de rekorunu kırdı.



Türkiye Pist Şampiyonası’nın Yunanistan’ın Serres Pisti’nde koşulan 3’üncü yarışında ‘Maxi Grup’ta Ferrari ve Porsche gibi güçlü araçlarla mücadele eden İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 yarış otomobili ile Serres’in tarihindeki en hızlı turu attı ve Maksi Grubun ilk yarışında elde ettiği birincilikle Türkiye Pist Şampiyonası’ndaki liderliğini açık farkla sürdürdü

