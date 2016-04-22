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Spor

İbrahim Okyay, Türkiye Pist Şampiyonası'na rekorla döndü

İbrahim Okyay'ın kariyerinde 7 Türkiye Pist Şampiyonluğu bulunuyor

22 Nisan 2016 20:10

Türkiye Pist Şampiyonası’na bir yıl aradan sonra BMW Z4 GT3 ile dönen Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay şampiyonanın İzmir’deki ilk ayağında hem pist rekorunu kırdı hem de Maxi Grup’ta iki birinciliğin sahibi oldu. İbrahim Okyay sıralama turlarında 52.294’lük zamanı kaydetti.

Maxi grubun ilk yarışında Porsche 997 GT3 ile  Ülkü Motorsport pilotları Ümit Ülkü ikinci, Ali Özerinç üçüncülüğü elde ederken, ikinci yarışında Ebam Gedik Racing Team adına Porsche 997 GT3 ile Ahmet Mutlubaş ikinciliği ve Ülkü Motorsport adına Porsche 991 GT3 ile Bilal Saygılı üçüncülüğü elde etti. 

Kariyerinde 7  Türkiye Pist Şampiyonluğu bulunan İbrahim Okyay 2016 sezonunda şampiyonluk sayısını 8’e çıkarmak istediğini belirtirken; “Hedefimiz bir kez daha şampiyonluk takım olarak bunu hazırız” ifadesini kullandı…
 

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