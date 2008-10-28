İbrahim Kutluay İTÜ'de



Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, TB2L takımlarından İTÜ ile anlaşma sağladı.



Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden bir olan İbrahim Kutluay, kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam edecek.



Sezon başında Fenerbahçe Ülker'in sözleşme yenilemediği başarılı basketbolcu, bir süredir temasta olduğu İTÜ ile anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli kulüp ile büyük başarıların altına imza atan İbrahim, Türkiye'de Efes Pilsen ve Ülkerspor formalarını giydi. Yunanistan'ın AEK takımına transferi olay yaratan 35 yaşındaki basketbolcu, bir diğer Yunan takımı Panathinaikos'ta 2002 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşadı.



NBA yıldızlarından oluşan ABD Milli Takımı'nın İstanbul'da ay-yıldızlılar ile oynadığı iki karşılaşmada çok başarılı bir maçlar çıkaran İbrahim, bu performansının ardından kısa süreli bir NBA macerası da yaşadı. Ancak Seattle Supersonics takımında istediği dakikaları alamadığı için Türkiye'ye geri döndü.



Fenerbahçe Ülker ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bir süre Yunanistan'ın PAOK takımında oynayan İbrahim, askerliğini yaptıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istemiş ancak yönetim, antrenör Bogdan Tanjevıc'in kendisini oynatmayacağını söylemesi nedeniyle kendisiyle sözleşme yapmaya yanaşmamıştı.



Sarı-lacivertli yönetimin, İbrahim ile sözleşme imzalamaktan kaçınması bazı taraftarlarca tepkiyle karşılanmıştı.