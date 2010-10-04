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Spor

İBRAHİM KIZIL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 19:19

-İBRAHİM KIZIL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Gaziantep'te geçirdiği beyin kanamasının ardından İstanbul'a getirilen ve tedavisine 1 haftadır burada devam edilen Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, yoğun bakım servisinden çıkarılarak, normal odaya alındı.  Mehmet Kızıl, Memorial Hastanesi'nde yatan ağabeyinin bugün itibariyle yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal odaya alındığını bildirerek, ''Durumu iyi, her şey yolunda'' dedi. Kızıl, ağabeyinin bir hafta daha hastanede tedavisine devam edileceğini kaydetti.

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