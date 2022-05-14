İbrahim Kiras: Ümit Özdağ ve partisi artık Türk siyasetinin kayda değer bir fenomeni durumunda

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Zafer Partisi ve Genel Başkan Ümit Özdağ'ın Türkiye siyasetinde fenomen haline geldiğine belirterek, "Özdağ’ın ülkedeki sığınmacılar sorununu sert bir yabancı karşıtlığı şeklinde siyasetinin ana konusu haline getirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mamafih sığınmacılar sorunu dışında herhangi bir konuda ne düşündüğü bilinmiyor. Söz gelimi tarım, eğitim, sağlık konularında çözüm önerisi bilinmeyen ve galiba merak da edilmeyen bir siyasetçi.

En başta ise günümüzün en yakıcı güncel problemi durumundaki ekonomik kriz hakkında ne düşündüğü meçhul. Dahası, sığınmacılar sorunuyla doğrudan ilgisi olan dış politikada somut olarak ne önerdiği bilinmiyor ki bu kabul edilebilir bir eksiklik olmasa gerekir" diye yazdı.

Sığınmacılar konusunun çözülmesi gerektiğini kaydeden Kiras, "Ne var ki diğer taraftan, sığınmacı sorunu diye bir gerçeğimiz var artık. Bunu kimse inkar edemez. Siyasetçi asla görmezden gelemez. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu “Suriyeliler kovulsun” gibi gayrı insani bir düşünce içinde değiller ama bu soruna ilişkin bir çözüm beklentisi içindeler. Aileleriyle, çoluk çocuklarıyla ülkemize sığınmış bulunan Suriyeliler hakkında hiçbir entegrasyon programı ve bir göçmen politikası geliştirilmemiş olması yanında, 18-25 yaş arası genç erkeklerin oluşturduğu Afganistan ve Pakistan kaynaklı son göç dalgaları bu yönde bir beklentiyi iyice arttırdı.

Son dönemde birbiri ardınca atılan yanlış adımlar neticesinde insanların hayatını zorlaştıran ekonomik sıkıntıların bunu tetiklemiş olduğu da söylenebilir herhalde" ifadelerini kullandı.

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