İbrahim Kiras: Pazartesi akşamı yapılan konuşmada naslardan niye söz edilmedi?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazar akşamı "Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!" diye konuştuğunu, ertesi günse döviz kuruna ayarlı mevduat faizi çözümü açıklamasını yaptığını belirterek, "Pazar akşamı söylenen sözlerin pazartesi sabahı döviz piyasasındaki sonucunun ne olacağı bilinmiyor muydu? Biliniyorsa bu açıklamaların bir süredir ısrarla sürdürülmesinin sebebi neydi?

Pazartesi akşamı yapılan konuşmada naslardan niye söz edilmedi? Bundan sonra “nasların gerekleri” yapılmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Israrla devam ettirilen faiz indirimlerinin ne sonuç vereceğini mahalle bakkalının çırağının bile öğrendiğini söyleyen Kiras, "Son olarak ortaya atılan kur ayarlı örtük faiz modeliyle yeniden “daha önce işe yaramış olan” yönteme geri dönülmüş olmuyor mu?

O halde bu millet niye çekti onca sıkıntıyı bir kere daha? Madem sonunda tekrar buraya gelinecekti neden yapıldı onca tuhaf şey? Yazık değil mi!" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...