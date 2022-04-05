İbrahim Kiras: Muhalefet ne yapsın şimdi?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, birçok gazete yazarının muhalefet partilerine yol göstermeye çalıştığını belirterek, "Kimileri önce aday tespit edilmeli, belirsizlik görüntüsü ortadan kaldırılmalı görüşünü savunuyor. Kimileri aday son aşamada ortaya çıkmalı, o güne kadar bu kişinin yıpratılması engellenmeli diyor. Kimileri ise adaydan önce ittifakın ortak vizyonu belirlenmeli diyor. Keza koalisyon protokolünün veya hükümet programının şimdiden ilan edilmesini gerekli görenler de var.

“HDP’yi aranıza almazsanız seçimi kazanamazsınız” uyarısını her fırsatta tekrarlayanlar da köşe sahipleri arasında epeyce bir yekun tutuyor…" diye yazdı.

Önerilere muhatap olan siyasetçilerin söz konusu yazılardan etkilendiğini savunan Kiras, "Zaten altı ayrı parti var masada. Her biri başka bir gazete yazarını okuyup etkilense ortada masa kalmaz!

Şaka bir yana, siyasetçinin yol haritasını teorik kabuller değil, pratik zorunluklar çizer. Bu da değişkendir çoğunlukla. Onun için bazen “Dün dündür, bugün bugündür” gibisinden savunmalar yapmak durumunda kalırlar." ifadelerini kullandı.

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