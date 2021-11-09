İbrahim Kiras: Hem devletsin hem STK; hem iktidarsın hem muhalefet

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP'nin 20 yıldır iktidarda olmasına karşın, muhalefet diliyle konuşup, toplumun belli kesimlerinin tepkilerinin sözcülüğünü de yaptığını belirterek, "Yoksullara yönelik sosyal yardımları vs. her daim hatırlatıyor. “Yol yaptık, köprü yaptık” propagandasını “Bizden önce fırın yoktu, buzdolabı yoktu” seviyelerine çıkartabiliyor. Bunun da ötesinde kendisini devletle özdeşleştiriyor. “Ben devletim, bana laf söyleyen devletine ihanet etmiş olur” demekten çekinmiyor. Gelgelelim devlet kurumlarının alternatiflerini de kendisi inşa ediyor." diye yazdı.

TÜGVA'nın sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde belediyelerin ve diğer devlet kuruluşlarının sağladığı kamu imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Kiras, "Bahsi geçen “iktidara yakın” vakıfların misyonlarından biri de öğrenci yurtları yapıp işletmek. Bu işi Türkiye’nin her yerinde kamu kaynaklarını ve devlet gücünü kullanarak yapıyorlar. Meselenin düğümlendiği yer işte tam burası. Bir yanda milletin oy vererek iktidara getirdiği kadronun ifa etmesi gereken görevler var, öbür yanda siyasi iktidarın bu görevlerden bazılarını devlet sektörü dışında oluşturduğu yapılara havale etmiş olması...

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir hükümet üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için ne yapar? Herhalde ihtiyacı karşılamaya yetecek sayıda yeni yurt yapar. Bunların daha verimli işletilmesi için çareler arar vs. Zaten bu iş için Kredi Yurtlar Kurumu var Türkiye’de bu alanda tecrübe birikimine ve uzman kadrolara sahip bir devlet kurumu olarak." ifadelerini kullandı.

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