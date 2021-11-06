İbrahim Kiras: HDP, terörle arasına mesafe koyamadı, Türkiye'nin partisi de olmadı

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, HDP hakkında son açılan kapatma davasının hukuki nitelik taşımadığını belirterek, "İki yıl önceki yerel seçimlere girmelerinde sakınca görülmediği halde kazandıkları belediye başkanlıklarına bir iki ay sonra iktidar partisi tarafından İçişleri Bakanlığı marifetiyle el koyulması elbette haksızlık…



Bunun iddia edildiği gibi “terörle mücadele”ye fayda getirmeyeceği, aksine söz konusu partiye oy veren vatandaşları devletten daha fazla soğutacağı da muhakkak… Son otuz kırk yıldır yanlış siyasetlerin buzdolaplarında korunagelen bu yapay soğukluğu ortadan kaldırmayı değil, bunun üzerinden taban konsolidasyonu yapmayı tercih eden mevcut iktidarın seçim sırasındaki “Yallah Kürdistan’a” söyleminin sonuçları da ortada…" diye yazdı.

HDP'nin "sütten çıkmış ak kaşık" olmadığını savunan Kiras, "Hiçbir siyasi veya toplumsal problemin silah kullanmayı, kan dökmeyi, insan öldürmeyi meşrulaştıramayacağını kabulden uzak durdu bu parti daima. PKK’nın cinayetlerine itiraz etmedi, terörle arasına mesafe koymadı, Türkiye’nin partisi de olmadı…" ifadelerini kullandı.

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