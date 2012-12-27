İbrahim Kaypakkaya'nın annesine terör sorgusu

İbrahim Kaypakkaya'nın mezarında yapılan anmada yaptığı konuşma nedeniyle terör ve suçluyu övdüğü iddia edilen Şükran Kaypakkaya savcılıkta ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer’e şüpheli sıfatıyla talimatla bir saate yakın ifade veren Kaypakkaya, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Milliyet gazetesinden Türker Kayapınar'ın haberine göre savcı Kaypakkaya’ya, “Anmada pankart taşıdınız mı? Yasadışı bir slogan attınız mı?” diye sordu. Kaypakkaya ise soruya, “Ne bir pankart taşıdım ne de bir slogan attım. Yapılan yürüyüşten önce karakoldan izin alarak oğlumun mezarı başına gittim ve çiçek koydum. Her annenin hakkıdır oğlunu ziyaret etmek. Her sene gider çiçeğimi koyarım. O’na ağıtlar yaktım. Ben kocamı kaybettim. Onun mezarı da orada” yanıtı verdi. Kaypakkaya, Başer’e, “Biz ne yaptık oğlum? İki gözyaşı dökmeyi, bir karanfil koymayı bize çok gördünüz. Bunun neresi suç? Bu nedenle adliyeye gelmek çok ağrıma gidiyor. Ben bir anneyim. Sizin de anneniz var. İstemem sizin anneniz benim yerimde olsun” dedi.

‘Niye uğraşıyorlar ki?’

Adliyeden ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, 2 yıldır karakoldan izin almadan mezarlık ziyareti yapamadığını söyleyen Kaypakkaya, “Oğlum suçu kesinleşmeden gözaltına alındığında yapılan işkencelerden öldü. Suçu olmayan, ispatlanmayan birine devlet neden böyle yapıyor. Bizim üzerimize neden geliyorlar” diye konuştu.

Kaypakkaya’nın ölümünün 39. yıldönümü nedeniyle Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya köyündeki mezarı başında 18 Mayıs 2012’de anma töreni düzenlenmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, törene katılan Şükran Kaypakkaya ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 131 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kaypakkaya’nın kardeşi Ali Ekber Kaypakkaya da daha önce ifade vermişti.