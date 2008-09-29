İbrahim Kaş'tan 'merhaba'



La Liga'nın 5. haftasında Getafe, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 yenerken, Getafe'nin Türk futbolcusu İbrahim Kaş ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.







İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Getafe'de ilk sezonunu geçiren genç futbolcu İbrahim Kaş, bu zamana kadar hiçbir resmi maçta forma giymezken, teknik direktör Victor Munoz bu kez Athletic Bilbao karşısında İbrahim'i ilk 11'de sahaya sürdü.



76 dakika oyunda kalan İbrahim, ilk maçında sarı kart gördü. Llorente'nin atağını durdurmak için defanstaki son adam olmasına rağmen faul yapan İbrahim'e verilen kartın renginin kırmızı olabileceği yönünde de itirazlar oldu. La Liga'nın genç fakat kollektif oyununu iyi oynayan takımı Getafe, galibiyet sayısını 2'ye çıkartarak, puanını 8 yaptı.



Bu arada, La Liga'da Villarreal kötü oynamasına rağmen deplasmanda Sporting'i 1-0 yendi. İlk defa 11'de sahaya çıkan Nihat, ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Villarreal'in tek golünü atan Rossi'ye bıraktı. Henüz ligde yenilgi almayan Villarreal, 13 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.



La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Mehmet Aurelio'nun takımı Real Betis ise evinde oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildi. Aurelio 90 dakika forma giyip, İspanyol basınında orta ve iyi arasında oy aldı. Henüz ligde galibiyet yüzü göremeyen Betis, sondan 2. sırada düşme hattında bulunuyor.



Sakatlığından hala kadroya giremeyen Ersen Martin'in takımı Recreativo ise deplasmanda Almeria'ya 1-0 yenildi.

