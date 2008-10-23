İbrahim Kaş'tan Aragones'e destek



İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen Türk futbolcu İbrahim Kaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'e sabır edilmesi gerektiğini söyledi.





İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'de forma giyen Türk futbolcu İbrahim Kaş, Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Luis Aragones'e, ''Sabırlı olmalılar'' diyerek destek verdi.



İbrahim, İspanyol spor gazetesi AS'da yer alan demecinde, milli takımdaki Fenerbahçeli arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, ''Bana Luis'in çok fazla futbol bilgisi olduğunu ve futbolcularına bir baba gibi davrandığını söylüyorlar. Sabırlı olmalılar. Ama Türkiye'de futbol fanatikliği var ve futbol başka bir şekilde yaşanıyor'' dedi.



İlk sezonunu geçirdiği Getafe'de şimdiye kadar çok az forma şansı bulan İbrahim, ''Ben olabildiğince çok oynamak istiyorum, ama şimdilik bunu yapamadım. Çok kaliteli bir lig ve çok çalışmam gerektiğini biliyorum'' değerlendirmesini yaptı.



Türk futbolcu, yabancı olmasına rağmen Getafe'de ''inanılmaz bir dostluk olduğunu'' kaydedip, en büyük sorunun ''henüz öğrenemediği İspanyolca ve hasretle özlediği Türk yemekleri olduğunu'' belirtti.