T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahim Kaş'tan Aragones'e destek

İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen Türk futbolcu İbrahim Kaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'e sabır edilmesi gerektiğini söyledi.

23 Ekim 2008 03:00


İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen Türk futbolcu İbrahim Kaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'e sabır edilmesi gerektiğini söyledi.


İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'de forma giyen Türk futbolcu İbrahim Kaş, Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Luis Aragones'e, ''Sabırlı olmalılar'' diyerek destek verdi.

İbrahim, İspanyol spor gazetesi AS'da yer alan demecinde, milli takımdaki Fenerbahçeli arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, ''Bana Luis'in çok fazla futbol bilgisi olduğunu ve futbolcularına bir baba gibi davrandığını söylüyorlar. Sabırlı olmalılar. Ama Türkiye'de futbol fanatikliği var ve futbol başka bir şekilde yaşanıyor'' dedi.

İlk sezonunu geçirdiği Getafe'de şimdiye kadar çok az forma şansı bulan İbrahim, ''Ben olabildiğince çok oynamak istiyorum, ama şimdilik bunu yapamadım. Çok kaliteli bir lig ve çok çalışmam gerektiğini biliyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Türk futbolcu, yabancı olmasına rağmen Getafe'de ''inanılmaz bir dostluk olduğunu'' kaydedip, en büyük sorunun ''henüz öğrenemediği İspanyolca ve hasretle özlediği Türk yemekleri olduğunu'' belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24