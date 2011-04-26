-İBRAHİM KAŞ'IN PSİKOLOJİSİ BOZULDU MADRİD (A.A) - 26.04.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe'nin oyuncusu İbrahim Kaş, bu sezon ligde hiç forma giymemesinden dolayı psikolojisinin çok bozuk olduğunu söyledi. İbrahim, Getafe'de yaşadığı tek sorunun ''Michel'' lakaplı teknik direktör Jose Miguel Gonzalez Martin del Campo olduğunu savundu. Sezon başında 4 haftalık bir sakatlık geçirdiğini, ancak daha sonrasında kendisine hiç şans verilmediğini kaydeden İbrahim, Michel ile arasında geçenleri şöyle anlattı: ''İkinci lig takımına karşı Kral Kupası maçı oynuyorduk. Antrenmanlarda elimden geleni yapıyordum ama 5-6 haftadır bana hiç şans vermiyordu. Kral Kupası maçının kadrosu açıklandı ve beni yine oynatmadı. Ben de kendisiyle konuşarak, (2. Lig takımına karşı oynayamayacak kapasitem yok. Geçen sene Beşiktaş'ta 10 tane Şampiyonlar Ligi maçı ve 30'a yakın maç oynadım. Bu maçta oynayacak kapasitem yoksa bir daha da ilk 18'e girmeme gerek yok) dedim. O günden sonra ne selam, ne sabah. 6 aydır bana (merhaba) bile demedi''. -''PSİKOLOJİM BOZULUYOR''- Getafe'nin son olarak Mallorca deplasmanında oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçtan da örnek veren İbrahim, ''Takımda sadece 1 stoper vardı ve gerisi sakattı. Ona rağmen beni çağırmayıp, alt yapıdan 2-3 futbolcuyu aldı. Ben ömrü hayatımda ne böyle birşey, ne de böyle bir kin tutma gördüm. Ben sonuçta İspanya'dayım, ne arkadaşım ne de ailem burada. Bunun üstüne bir de bana (merhaba) bile demeyince psikolojim bozuluyor. Ben yine iyi dayandım'' diye konuştu. Bu sezon Getafe'nin lig maçlarında oynamayan, UEFA Avrupa Ligi ve Kral Kupası maçlarında toplamda sadece 4 kez forma şansı bulan İbrahim, ''Benim için çok önemli bir yıldı. 24 yaşındayım ve kaybolan bir yılım oldu, koskoca sene boşa geçti'' açıklamasında bulundu. Takım arkadaşları tarafından ''İbra'' diye çağrılan Türk futbolcu, arkadaşları dışında spor direktörü Antonio Munoz Gomez ve kulüp başkanı Angel Torres'in de kendisine çok destek çıktığını, ancak kimsenin teknik direktör Michel'i ikna edemediğini belirtti. İbrahim ayrıca sürekli Türkiye Milli Takımı'ndan kendisine telefon edilerek durumunun sorulduğunu, milli formayı giyememekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. -''DÖNMEK BENİ ÜZER AMA TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞTÜĞÜM KULÜP VAR''- Gelecek sezon için henüz kararını vermese de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Getafe'de kalma olasılığı düşük gösteren ve takım aradığını gizlemeyen İbrahim, ''Sürekli menajerimle konuşuyorum. Ben kendime (Burada başaramadı geri döndü) dedirtmek istemiyorum. Her zaman çalışarak bir yerlere geldim, hiç yılmıyorum, sürekli çalışmak istiyorum. Buradan şimdi Türkiye'ye dönmek beni üzer. Ama kendimi, kariyerimi düşünmek zorundayım. Türkiye'den görüştüğüm kulüp var'' dedi. -''ARDA, BURADA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAK''- Atletico Madrid kulübüne transferi gündemde olan Arda ile ilgili yöneltilen bir soruya ise İbrahim, ''Arda ile konuşuyorum. Büyük ihtimal gelecek. Arda bence burada çok büyük işler yapacak. Arda'nın düzeyinde, yeteneğinde bir oyuncu Atletico'da yok'' cevabını verdi.