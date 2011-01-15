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Spor

İBRAHİM KAŞ'IN LA LİGA HÜSRANI  MADRİD (A.A)

15 Ocak 2011 13:40

-İBRAHİM KAŞ'IN LA LİGA HÜSRANI  MADRİD (A.A) - 15.01.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla sona ererken, Getafe takımında istenileni veremeyen İbrahim Kaş forma giyme şansı bulamadı. Sezon başında sakatlık sorunu yaşayan, ancak düzeldikten sonra da teknik direktör Michel'in gözüne giremeyen İbrahim, La Liga maçlarında şimdiye kadar 5 kez kadroya alınsa da oynatılmadı. 19. haftada bugün Real Sociedad'a karşı oynayacak Getafe'de, İbrahim kadroya çağrılmazken, 24 yaşındaki Türk futbolcunun kendisine takım aradığı, Türkiye'ye dönmek istediği belirtiliyor. İbrahim, bu sezon sadece Kral Kupası'nda 3. lig takımlarından Portugalete ile yapılan maçlarda oynatılırken, birinde ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika, diğerinde ise sonradan oyuna girip 13 dakika forma giydi.  2 sezon önce Beşiktaş'tan Getafe'ye gelen ve 2008-2009 sezonunda İspanyol liginde toplam 8 maçta oynayan İbrahim, geçen sezon kiralık olarak 1 yıllığına Beşiktaş'a geri dönmüş ve bu sezon tekrar İspanya'ya gelmişti.

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