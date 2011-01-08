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Spor

İBRAHİM KAŞ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MADRİD (A.A)

08 Ocak 2011 14:36

-İBRAHİM KAŞ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MADRİD (A.A) - 08.01.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Getafe'de umduğu şansı bulamayan İbrahim Kaş'ın ara transfer döneminde Türkiye'ye dönmek istediğini, kulübün de buna sıcak baktığını ileri sürdü. Kral Kupası'nda 2. lig takımı Real Betis'e elenen Getafe'de değişiklikler olacağını savunan İspanyol gazetesi, Ocak ayında ayrılmak isteyen futbolcuların başında defans oyuncusu İbrahim Kaş'ı gösterdi. Kaş'ın forma şansı bulamamaktan dolayı Getafe'den ayrılmak istediği ve teknik direktör Michel'in de kendi oyun düzeninde Türk futbolcuyu hesaba katmadığı ileri sürüldü. 2008 yılında Beşiktaş'tan Getafe'ye transfer olan İbrahim, 2008-2009 sezonu boyunca sadece 9 maçta oynama şansı bulurken, 2009-2010 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Bu sezon tekrar Getafe'ye gelen 24 yaşındaki İbrahim, lig maçlarında 6 kez kadroya girmesine rağmen hiç oynatılmadı ve Kral Kupası'nda da bir kez ilk 11'de, bir kez yedekten oyuna girerek oynama şansı buldu. Sezon başında sağ ayak kaslarında arka arkaya iki ayrı yırtık tespit edilen İbrahim, Getafe kulüp doktorunu uyguladığı tedaviden dolayı eleştirmiş, sahalara dönmesinin gecikmesinden dolayı onları sorumlu tutmuştu. Öte yandan, Getafe'de İbrahim Kaş dışında Ustari, Albin ve Manuel de Moral'ın da ara transferde gidebilecekleri öne sürüldü. 

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