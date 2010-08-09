-İBRAHİM KAŞ KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi Romanya ile yarın İstanbul'da özel bir maç yapacak olan (A) Milli Takım'da, İbrahim Kaş kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 6 Ağustos Cuma günü aday kadro açıklandıktan sonra kulübü Getafe'nin son antrenmanında sağ baldırında ani ağrı ve zorlanma hisseden Kaş'ın, bu durumuna rağmen dün İstanbul'a gelerek kampa katıldığı belirtilirken, ''Ancak yapılan son tetkiklerde, oyuncunun sağlık durumunun antrenmanlarda ve maçta yer almaya uygun olmadığı anlaşıldı. Sağlık heyetinin teklifi, teknik heyetin kararı ile İbrahim Kaş aday kadrodan çıkarıldı'' denildi.