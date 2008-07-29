İbrahim Kaş golle başladı



Tempo24 - Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İspanyol ekibinin Segoviana ile oynadığı ve 5-0 kazandığı mücadelede genç defans oyuncusu 88. dakikada kafayla takımının beşinci golünü kaydetti. Bu karşılaşmada 26 oyuncuyu sahaya süren Getafe Teknik Direktörü Victor Munoz, maçın ardından, "İbrahim Kaş ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Onun bu sezonun en isabetli transferlerden biri olduğunu tüm İspanya görecek. Savunmada göstereceği performansın yanısıra hücumda da yan toplarda atacağı sürpriz gollerlede takıma faydalı olacaktır" dedi.



