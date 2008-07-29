T24 LogoT24 Logo
Spor

İbrahim Kaş golle başladı

Beşiktaş'tan İspanya'nın Getafe takımına transfer olan İbrahim Kaş, ilk maçında gol attı..

29 Temmuz 2008 03:00


Tempo24 - Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İspanyol ekibinin Segoviana ile oynadığı ve 5-0 kazandığı mücadelede genç defans oyuncusu 88. dakikada kafayla takımının beşinci golünü kaydetti. Bu karşılaşmada 26 oyuncuyu sahaya süren Getafe Teknik Direktörü Victor Munoz, maçın ardından, "İbrahim Kaş ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Onun bu sezonun en isabetli transferlerden biri olduğunu tüm İspanya görecek. Savunmada göstereceği performansın yanısıra hücumda da yan toplarda atacağı sürpriz gollerlede takıma faydalı olacaktır" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24