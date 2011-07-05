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Spor

İBRAHİM KAŞ BURSASPOR YOLUNDA MADRİD (A.A)

05 Temmuz 2011 13:25

-İBRAHİM KAŞ BURSASPOR YOLUNDA  MADRİD (A.A) - 05.07.2011 - İspanya'nın Getafe kulübünün spor direktörü Tony Munoz, İbrahim Kaş'ın Bursaspor'a transfer olmasına bir adım kaldığını söyledi. Munoz, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim'in Getafe'den ayrılmasının kısa sürede gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.  2008'de Beşiktaş'tan Getafe'ye transfer olan İbrahim, ilk sezonunda 9 maçta forma giyerken, daha sonra 1 yıllığına Beşiktaş'ta kiralık oynamıştı. Geçen sezon sakatlığı ve Getafe Teknik Direktörü Michel ile yaşadığı problemlerle ligde oynama şansı bulamayan 24 yaşındaki İbrahim'in İspanya'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor.  Takımda köklü bir değişikliğe giden, teknik direktörlüğe Luis Garcia'yı getiren Getafe, şimdiye kadar 7 futbolcusunu satarken, 8 transfer yaptı. 

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