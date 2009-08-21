İbrahim Kaş Beşiktaş'ta





Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, geçen sezon başında İspanya'nın Getafe takımına bedelsiz transfer olan eski futbolcusu İbrahim Kaş'ı 1 seneliğine kiraladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, defans hattını İspanya’nın Getafe kulübünde oynayan eski futbolcusu İbrahim Kaş'ı 1 yıllığına kiralayarak takviye etti.



Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Getafe'ye bedelsiz olarak transfer olmuş ve Beşiktaş bu transferden sadece yetiştirme ücreti adı altında çok az bir bedel elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, bu sezon defans hattında sorun yaşamamak için eski futbolcusunu yeniden kadroya katma kararı aldı.



Teknik direktör Denizli'nin de onayı alan yönetim Getafe kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç aldı ve ibrahim Kaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.