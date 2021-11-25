İbrahim Karagül: Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız, "faizi indirirseniz dolarla vururuz, sizi çökertiriz" diyorlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, Türkiye'nin ekonomik bir saldırı ile yüz yüze kaldığını savunarak, "Uluslararası tefecilik sistemi ve içerideki unsurları Türkiye’ye açık saldırı başlattı. Faizden kazandıkları azalır azalmaz, Türkiye’den intikam almaya başladı. Para ile vurmaya, ekonomi ile diz çöktürmeye çalıştı. Dolar silahı ile siyasi darbe teşebbüsünde bulundu." diye yazdı.

Faiz ve dolar üzerinden ekonomik saldırı başlatıldığını iddia eden Karagül, "Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Şantaj yapıyorlar. “Bize zarar verirseniz ülkenizi batırırız” diyorlar. “Bu düzeni zorlarsanız sizi deviririz” diyorlar. “Faizi indirirseniz dolarla vururuz, sizi çökertiriz” diyorlar. Doların bu kadar yükseltilmesi bir saldırıdır. Erdoğan’ı, hükümeti, Türkiye’yi cezalandırıyorlar. Bu baskıya, şantaja boyun eğersek, bir daha başımızı kaldıramayız. Teslim olursak bir daha ayağa kalkamayız." ifadelerini kullandı.

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