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İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya: Siyonist, apartheid devletinin başbakanı, başkanımıza insan hakları dersi veremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun polemiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir" yorumunu yaptı. Kalın, konuya ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.
Ne olmuştu?
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'demokrasi şampiyonu' diye niteleyerek, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söylemişti. Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasadan sonra da koruyor'' ifadelerini kullanmıştı.
Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.
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