İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya: Siyonist, apartheid devletinin başbakanı, başkanımıza insan hakları dersi veremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir" yorumunu yaptı. Kalın, konuya ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırma çabasını temsil eden Ulus Devlet kanununa yönelik eleştirileri, evrensel bir barış ve adalet çağrısıdır.



Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ama dünya ne olup bittiğini biliyor. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 24 Temmuz 2018

Ne olmuştu?

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'demokrasi şampiyonu' diye niteleyerek, "Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu" söylemişti. Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasadan sonra da koruyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.