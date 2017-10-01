İbrahim Kalın'dan Arif Sağ'a anlamlı ziyaret

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kalan Müzik\'in sahibi Hasan Saltık ile bir dönem bağlama dersi aldığı ve kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren usta sanatçı Arif Sağ\'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın dün gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili DHA\'ya bilgi veren Hasan Saltık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın\'ın, hem Arif Sağ\'dan bağlama dersleri aldığını hem de yakın dostu olduğunu belirterek, \"Arif Sağ hocamız bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Şu anda da evinde dinleniyor ve İbrahim Kalın ile birlikte geçmiş olsun ziyaretine gittik. Arif Sağ hocamızın durumu iyiydi, moralli gördük görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Neşeli bir sohbet oldu. Sayın İbrahim Kalın, Arif Sağ\'a sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de iletti ve yapabilecekleri ne varsa hazır olduklarını iletti. Türkiye\'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Arif sağ hocamız son derece moralli ve sağlık durumu iyiydi. Görüşmeden sonra Sayın İbrahim Kalin ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katıldığı Muharrem iftarı yemeğine katıldık\" dedi.

Müzik yapımcısı Saltık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve birçok Alevi dedesinin de katıldığı Haliç Kongre Merkezi\'ndeki Muharrem iftarı sırasında Alevilerin sorunları hakkında Cumhurbaşkanı\'nın düşüncelerini sorduğunu ve kendisinin de düşüncelerini aktardığını belirtirek, şöyle konuştu:

\"Ben Cumhurbaşkanımıza, Alevilerin ibadet yeri olan cemevlerine yasal statü tanınmasını ve Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiğini arz ettim. Ayrıca bundan sonraki devlet büyüklerinin katılacağı Muharrem iftarlarının Alevi mekanlarında yapılması gerektiğini en doğru yöntem olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılarda Cumhurbaşkanımızın katılacağı Muharrem iftarının Hacıbektaş\'ta, Şahkulu Sultan Dergahı ya da bir cemevinde yapılmasının daha doğru olacağını söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuyu not ettiklerini ve bu görüşü dikkate alacaklarını, Alevi vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini cemevleri ile ilgili bir çalışmanın yapıldığını, kendi iktidarları döneminde 2 binden fazla cemevinin yapıldığını bizlere aktardı.\"

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