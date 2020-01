İbrahim Kalın: Türkiye her tür tedbiri almıştır (1)

Enver ALAS - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul\'da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı. ABD\'den yapılan, \"Türkiye\'ye açıklama borçluyuz\" sözleri ile ilgili Kalın \"Geçen hafta koalisyon sözcülerinden bir tanesinin yaptığı açıklama üzerine bu konu kamuya mal oldu. Daha önce yaptığımız istişarelerde de biz ABD\'nin Suriye sahasında PYD ve YPG\'ye verdiği destekleyiş şekli, biçimi, zamanı ve boyutu ne olursa olsun yanlış bir politika olduğunu ifade ettik. Bu yapılan açıklamanın eğer bir hakikat payı var ise kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İki temek sebepten dolayı. Bir; bu Türkiye\'ye doğrudan ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak bir yapılanmadır. İki; Suriye ile ilgili olarak Cenevre ve Astana süreçleri devam ederken, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne darbe vuracak, bunu adeta imkansız hale getirecek bir adım olacaktır. Bizim bu tepkilerimiz üzerine sadece biz değil, Rusya, İran, Irak Başbakanı\'da tepkilerini dile getirdi. Çünkü öngörülen bu sınır gücünün Irak sınırında da görev alması gibi bir durum belirdi. Sayın Dışişleri Bakanımızın Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi, bizim diğer temaslarımız, bugün Dışişleri bakanları bir konuşma ve mesajla, böyle bir gücün olmayacağını, bunun yanlış ifade edildiğini, yanlış açıklama yapıldığını, yanlış kişilerin konuştuğunu söyledi. Biz bu süreci takip edeceğiz\" dedi.

\"HER TÜR GELİŞMEYE KARŞI, HER TÜR TEDBİRİ ALMIŞTIR\"

İbrahim Kalın, \"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK\'dan gelsin, ister PYD, YPG\'den, ister DEAŞ\'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir\" diye konuştu. Kalın, \"Afrin, Mümbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye\'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum\" dedi.

(FOTOĞRAF)